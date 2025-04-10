Модернизированные паромы появятся на переправе через Обь в Салехарде
На переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги появятся новые паромы. Варианты коммерческих предложений по проектам рассматривают сейчас в проектном офисе ЯНАО. Специалистам необходимо выбрать наилучшие модели.
В окружном проектном офисе ИА «Ура.ру» рассказали, что запланирована модернизация переправы через Обь. Модели паромов для нее выбирают, исходя из планового трафика, условий эксплуатации, цены и сроков поставки.
Наряду с другими предложениями специалисты рассмотрят и проект 00640 ОСК «Вымпел», концепт-проект парома нового поколения. Его предназначение — перевозка автомобилей и пассажиров на речных и озерных переправах. Паром можно использовать и в условиях Арктики.
Агентство уточняет, что обсуждать модернизацию переправы через Обь из Салехарда в Лабытнанги начали в феврале. Глава проектного офиса ЯНАО Олег Клочков говорил, что не исключены строительство новой береговой инфраструктуры и замена старых паромов на суда другого типа.