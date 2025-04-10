Большинство рек Курганской области пошли на спад

В Курганской области в реках зафиксировано стабильное падение уровня воды. Лишь на реке Тобол уровень повышен на 6 см. Это данные Курганского ЦГМС.

Так, по данным на четверг, 10 апреля, в Звериноголовском уровень воды упал на 12 см и достигает отметки в 620 см. Уровень воды в реке Исеть у Шадринска снизился на 13 см. В реке Кургане наблюдается подъем на 6 см, до 389 см. На реке Уй в Усть-Уйском и на реке Исеть у города Далматово уровень воды снизился на 7 и 11 см соответственно, уточняет ИА «Ура.ру» со ссылкой на ЦГМС.

Ранее сообщалось, что на реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре с 23 по 30 апреля ожидается ледоход. Движение льда может начаться на 2–4 дня раньше обычного. В начале мая процесс вскрытия Амура в устьевой части реки должен завершиться. На реках региона пока не наблюдается существенных изменений в ледовом режиме.