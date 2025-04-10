Пятилетнюю девочку госпитализировали после двух стаканов пива в Шушарах
На окраине Санкт-Петербурга, в Шушарах, госпитализировали пятилетнюю девочку с отравлением. Она выпила два стакана пива.
Как сообщает телеканал «78», ребенка доставили на автомобиле скорой помощи в больницу из квартиры, где проживает ее семья. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.
На учете семья не состоит. При каких обстоятельствах девочка выпила взрослый напиток, сейчас выясняет полиция. Па факту инцидента проводится проверка.
В начале апреля сообщалось, что пятилетнюю девочку доставили в больницу в Москве после травли насекомых в подъезде. Со слов папы, в подъезде в этот день пахло отравой от насекомых. Также пострадала ее сестра: ее отвезли в больницу с подозрением на острую интоксикацию. Проводится проверка.