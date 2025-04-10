ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по социальным объектам и энергетической инфраструктуре в Алешках, Новой Каховке и Голопристанском округе Херсонской области. Об этом 10 апреля сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Боевики продолжают бить по жилой застройке, энергетике и социальным объектам», — написал он в своем Telegram-канале.

В Алешках в результате обстрела ВСУ мирный житель получил контузию — его доставили в местную больницу. В городе также пострадало административное здание «Херсонгаза».

Помимо этого в Голопристанском округе из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло отключение электроподстанции — 5 тыс. человек в пяти селах остались без света. В Новой Каховке украинская армия атаковала строения городской администрации и расположенную рядом Станцию юных техников.

Кроме того, губернатор отметил, что с правого берега Днепра были обстреляны Голая Пристань, Каховка, Горностаевка, Бехтеры, Каиры, Нижний Рогачик и Чулаковка.

Ранее, 9 апреля, в результате атак ВСУ на Донецкую Народную Республику (ДНР) погиб один человек, пострадали еще 12 мирных жителей, в том числе подросток. Всего украинские боевики нанесли более 10 ударов с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных БПЛА.