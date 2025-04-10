ФСБ показало кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину

Появились кадры обмена россиянина Артура Петрова, задержанного на Кипре по запросу США, на осужденную в России за государственную измену Ксению Карелину. Видео 10 апреля предоставила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«Особых жалоб нет, устал сильно. Тяжелый перелет», — поделился Петров, находясь на борту российского самолета, отправившегося из аэропорта Абу-Даби, где и произошел обмен.

Также на кадрах видно, как Карелину провожают к самолету на территории России.

Ранее в этот день в ФСБ подтвердили обмен Петрова на Карелину. Уточняется, что Карелина помилована указом президента России Владимира Путина. Она была осуждена на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».

Петров был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Кипра и в 2024 году экстрадирован в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.