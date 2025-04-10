В Кремле заявили об анализе возможных последствий торговой войны США и Китая
Москва тщательно анализирует возможные последствия обострения торговой войны США и Китая. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Внимательно наблюдаем за тем, что происходит, всё это не может не иметь последствий для мировой торговли и экономики», — сказал Песков на брифинге.
В Кремле, по его словам, тщательно анализируют все возможные последствия.
9 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Тогда же власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.
На следующий день официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в торговой войне пошлинами нет победителей.