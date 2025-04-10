Арктические алмазные месторождения обеспечили мобильной связью

Отдаленный прииск компании «Алмазы Анабара» обеспечили мобильной связью стандартов 2G и 4G, рассказали в «Мегафоне».

Алмазодобывающие участки, где теперь развернута сеть мобильного оператора, находятся за Полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии. Новая сеть охватывает четыре вахтовых поселка и производственные участки алмазного прииска «Маят». Мобильная связь стала доступна в радиусе 160 кв. км, а больше тысячи работников предприятия могут оперативно решать производственные задачи и общаться с родными.

«Мы стремимся обеспечивать связью даже самые отдаленные уголки страны, там, где это необходимо для повышения эффективности бизнеса и комфорта абонентов», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса компании в Сибири и на Дальнем Востоке Артем Базыль.

Инженеры оператора сумели установить связь в месте, куда не проходят оптоволоконные линии и куда можно добраться лишь несколько недель в году. Поскольку толщина ледяного покрова не позволяла перевозить по реке Лена тяжелые грузы автотранспортом, для транспортировки мобильных базовых станций был зафрахтован ледокол. Это позволило заказчику доставить станции на место монтажа до закрытия автозимников.

Перед специалистами стояла задача не только построить сеть, но и обеспечить возможность ее перемещения для изменения территории покрытия, поскольку вахтовые поселки и производственные участки могут мигрировать по мере смещения зон разработки. Для запуска телеком-оборудования на новом месте достаточно подключить его к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи. Специалисты «Мегафона» могут осуществлять онлайн-мониторинг состояния базовых станций, контролировать уровень сигнала и удаленно проводить профилактические работы.

«Базовые станции работают в экстремальных условиях: например, этой зимой морозы достигали 55 градусов, а скорость ветра превышала 20 метров в секунду», — рассказал гендиректор компании «Алмазы Анабара» Алексей Окороков.