Производитель дронов откроет научно-образовательный центр в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится научно-образовательный центр производственного предприятия «Радар ммс». Об этом сообщил гендиректор предприятия Георгий Анцев. По его словам, планируется большое взаимодействие с вузами, образовательной системой.

Компания выкупила площадку в 10 га у асфальтобетонного завода. Уже в мае планируется открытие первого корпуса, сообщает телеканал «78».

«Радар ммс» — один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, ПО и точного приборостроения. Это крупнейший российский производитель беспилотников вертолетного типа.

В конце марта сообщалось, что студенты и школьники смогут получить практические навыки работы с БПЛА под руководством разработчиков беспилотной техники и операторов из зоны СВО. Новый проект «Собери дрон» запускается в учебных заведениях Санкт-Петербурга и Москвы. Ученики смогут приобрести начальные технические компетенции, которые пригодятся при выборе будущей профессии, считают эксперты.