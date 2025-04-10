В Еврокомиссии предложили Украине «варить борщ вместе»

Еврокомиссия (ЕК) сравнила процесс приема Украины в Евросоюз (ЕС) с приготовлением борща и предложила Киеву «варить борщ вместе». Об этом 10 апреля заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на бизнес-форуме в Брюсселе.

Она уточнила, что данное выражение символизирует не только процесс приготовления пищи, но и важность совместной работы над сложными задачами.

«Давайте варить борщ вместе. Давайте также строить партнерство Украины и ЕС», — сказала еврокомиссар.

Кос предложила вложить средства в промышленность Украины и в будущее восстановление страны. По ее словам, необходимо акцентировать внимание на строительство портов, мостов и дорог в соответствии с европейскими экологическими стандартами.

10 марта журнал Responsible Statecraft сообщил, что европейские страны разошлись во мнениях в вопросе поддержки Украины. Кроме того, страны ЕС не смогли согласовать единую позицию, поскольку Венгрия наложила вето.