Глава СКР взял на контроль дело об избиении пенсионеров в Мурманске
Центральный аппарат СКР затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении жителей Мурманска. Мужчина избил двух пенсионеров и проник в чужую квартиру.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Андрею Ефремову доложить о ходе расследования и обстоятельствах, которые удалось установить.
ИА «Би-порт» уточняет, что в соцсетях появилось видео нападения мужчины на пенсионеров. Он нанес побои пожилым людям, а затем проник в квартиру женщины. Его действия она снимала на видео. На теле нападавшего заметили татуировку с нацистской символикой.
Злоумышленника задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство», «Незаконное изготовление оружия» и «Нарушение неприкосновенности жилища».
Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина скончался после нападения на него группы подростков в его же квартире. Имущество мужчины украли. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».