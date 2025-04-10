Дегтярев назвал Овечкина гордостью для всей России

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в четверг, 10 апреля, заявил журналистам, что рекорд нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является гордостью для всей страны.

«Вот то, что сказал наш дорогой Александр: «Русские, мы сделали это». Лучше и не скажешь. Поэтому любые рекорды в любых чемпионатах, хоть в Америке, хоть в мире, когда отдаются нашим людям, — это гордость для всей страны», — подчеркнул Дегтярев на Всероссийском форуме «Побеждай честно».

Министр добавил, что, несмотря на игру в американской команде, Овечкин — русский человек. Дегтярев подчеркнул любовь спортсмена к России.

Овечкин забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.