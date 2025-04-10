Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 10 апреля, возложил цветы к Вечному огню у мемориала Славы в Алма-Ате в Казахстане.

Мемориал находится в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Лавров возложил алые розы, поклонился и почтил память героев минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Александр Панкин, посол России Алексей Бородавкин, вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, а также директор Военно-исторического музея города внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова.

Лавров прибыл в Алма-Ату 9 апреля. На следующий день министр встретился с Нуртлеу и заявил, что подготовка к учреждению генконсульства РФ в городе Актау вышла на финишную прямую.

Кроме того, глава МИД России примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и проведет отдельную встречу с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.