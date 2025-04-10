Захарова назвала искрометным начало переговоров в Алма-Ате из-за шутки Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя тему заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Алма-Ате отмечала, что его участникам предстоит обсудить координацию шагов «в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе». Однако встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу 10 апреля началась с шутки.

«Переговоры с казахстанским коллегой в Алма-Ате начались у Сергея Лаврова традиционно искрометно», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел Казахстана предложил сделать фото с рукопожатием, отметив, что «протокол настаивает».

«На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — ответил Лавров.

Министр иностранных дел России прибыл в Алма-Ату 9 апреля для участия в заседании СМИД СНГ. Ожидается, что 11 апреля он примет участие в заседании СМИД СНГ и проведет отдельную встречу с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Захарова на брифинге 9 апреля сообщила, что в ходе заседания планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.