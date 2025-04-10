В Москве мошенники инсценировали похищение ребенка и требовали выкуп в 3 млн

Телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего мальчика и требовали от его родителей 3 млн рублей в качестве выкупа. Об этом 10 апреля сообщили в прокуратуре Москвы.

Аферисты позвонили мальчику и, представляясь сотрудниками «Роскомнадзора», сообщили, что родители якобы являются пособниками преступников и необходимо выполнять телефонные указания, «иначе родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом».

«Испуганный ребенок, действуя по указанию злоумышленников, провел обыск в квартире, но ничего не нашел. Затем звонившие сказали мальчику сесть в такси и доехать якобы до их сотрудницы», — написали в Telegram-канале ведомства.

После ребенок сел в такси и поехал к женщине, которую мошенники представили как сотрудницу правоохранительных органов. Позже выяснилось, что женщина также стала жертвой мошенников и действовала по их инструкции.

При этом родители ребенка рассказали, что получили звонки от неизвестных с требованием выкупа, им также прислали фотографии сына.

Мальчик был найден в квартире женщины на улице Матроса Железняка и передан сотрудникам полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев», — призвали в прокуратуре.

19 марта стало известно о похищении 15-летней девушки в Ачинске с целью выкупа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило, что девушка ушла вечером 18 марта в неизвестном направлении. После этого спустя два часа отцу пришло видео дочери, в рамках которого требовали перевести сумму на указанный счет в размере 500 тыс. рублей для ее освобождения. Позднее стало известно, что пропавшая в Ачинске девочка, по предварительным данным, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении. 19 марта сообщалось, что девочка стала жертвой мошенников.

Соседи девочки в беседе с «Известиями» положительно охарактеризовали ее семью.