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Стоматолог объяснила влияние кальция на зубы

Стоматолог Корнилина: прием кальция не укрепляет зубную эмаль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прием кальция не укрепляет зубную эмаль, несмотря на его важность для костей. Прочность зубов во многом определяется генетикой и формируется еще в детстве. Впрочем, в подростковом возрасте питание действительно влияет на качество эмали. О том, как кальций влияет на состояние эмали и корней зубов, «Известиям» 11 апреля рассказала главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина.

Эксперт объяснила, что у взрослых людей употребление кальция уже не оказывает на эмаль воздействия. Некоторые исследования показывают, что кальциевые добавки могут снижать риск потери зубов у пожилых людей. Например, в исследовании, опубликованном в The American Journal of Medicine, с участием 145 человек старше 65 лет выяснилось, что у тех, кто принимал кальций, зубы сохранялись лучше. Однако эти данные требуют дальнейших подтверждений.

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Во время исправления прикуса пациенты часто задумываются о дополнительной поддержке зубов. Тем не менее, как объясняет Ирина Корнилина, прием кальция в этот период не всегда оправдан.

«На этапе активного перемещения зубов чрезмерное укрепление костной ткани может даже затруднить процесс коррекции. А на ретенционном этапе, когда зубы закрепляются в новом положении, удержание обеспечивает не сама кость, а пародонтальные связки. Они состоят из соединительной ткани, а значит, кальций на них никак не влияет», — пояснила врач.

Хотя кальций важен для костей, его прием не укрепляет зубную эмаль, а во время ортодонтического лечения он не влияет на перемещение зубов и их фиксацию. Для здоровья зубов важнее сбалансированное питание, а не прием добавок.

«Мы не рекомендуем пациентам самостоятельно принимать препараты кальция во время или после лечения. Такие назначения должны быть обоснованы врачом, а доказательной базы для этого в ортодонтии пока нет», — подытожила Корнилина.

Ранее, 7 апреля, врач-невролог и мануальный терапевт «СМ-Клиники» Артем Барышев рассказал «Известиям», в чем опасность утренних болей в челюсти. Он объяснил, что из-за привычки использовать только одну из сторон челюсти для жевания в суставе может возникнуть нарушение, которое в итоге приведет к хроническому воспалению. Особую опасность, по словам невролога, представляет непроизвольное скрежетание зубами — бруксизм, который вызывает разрушение зубной эмали и изменение положения зубов.

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