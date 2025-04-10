Мишустин рассказал о работе над привлечением средств в сферу высоких технологий

Правительство России создает все условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий. Об этом 10 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям XIX Российского венчурного форума.

«По поручению президента сформирован новый стратегический инструмент — национальные проекты технологического лидерства. Они ориентированы на развитие беспилотных авиационных систем, автоматизацию производства, транспортную мобильность, разработку новых материалов и, конечно, на сбережение здоровья граждан, продовольственную безопасность страны», — сказал Мишустин, его слова приводятся на сайте правительства.

Кроме того, по его словам, в рамках правительственной инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» помощь уже получили более 10 тыс. предприятий. Общий объем их выручки приблизился к 1 трлн рублей. Помимо этого появилось еще почти 150 тыс. новых рабочих мест.

«Только за прошлый год на биржи впервые вышли сразу полтора десятка организаций, среди которых большинство — инновационные. Это своего рода рекорд за последнее десятилетие», — отметил премьер-министр.

11 марта Мишустин заявил о необходимости направить усилия на долгосрочные экономические изменения, используя механизмы господдержки и государственно-частного партнерства для реализации масштабных инвестиционных проектов, особенно в сфере высоких технологий, инфраструктуры и социальной политики.