Ефремов заявил об отсутствии планов восстанавливать водительские права

Освободившийся из колонии по УДО заслуженный артист России Михаил Ефремов не планирует восстанавливать водительские права. Об этом актер сообщил «Известиям» 10 апреля.

«Нет, нет... не хочу», — ответил актер на соответствующий вопрос журналиста.

Также Ефремов рассказал, что чувствует себя «не очень» и не имеет творческих планов на ближайшее время.

9 апреля адвокат актера Юрий Падалко сообщил, что Ефремов имеет проблемы со здоровьем, ему срочно нужно квалифицированное лечение. По словам правозащитника, актеру тяжело дышать и разговаривать.

Падалко также в тот день заявил, что после лечения Ефремов вернется к своей актерской карьере. Он выразил надежду, что жизнь актера сложится удачно в будущем.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока.