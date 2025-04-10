Цены на флагманские модели iPhone могут вырасти до $3,5 тыс. при переносе производства в США, об этом сообщает CNN. Ранее Трамп похвастался, что заводы вернутся благодаря новым тарифам. По информации телеканала, развязываемая торговая война может привести к резкому повышению цен на всю продукцию, начиная от одежды и заканчивая электроникой, передает телеканал «Известия».

Кроме того, производство iPhone в США требует наибольших затрат, уверены эксперты, так как в стране нужно создать необходимые условия. Перенос 10% производственных мощностей займет у Apple три года и потребует не менее $30 млрд дополнительных инвестиций.

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