Собянин рассказал о борьбе города с нелегальной продажей алкоголя

Системная борьба с нелегальным оборотом алкоголя защищает горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, практика показывает, что почти 70% предпринимателей начинают соблюдать все требования по продаже алкогольной продукции только после мер воздействия. Штрафы сейчас достигают 3 млн рублей за одно нарушение.

Для того, чтобы бизнес соблюдал законодательство, департамент торговли и услуг и столичные надзорные органы проводят широкую кампанию по профилактике нарушений. Например, есть Telegram-каналы, где можно получить ответы на вопросы и следить за изменениями законодательных норм. Также на платформе «Открытый контроль» доступен онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушения обязательных требований.

Кроме того, предприниматели могут пригласить контролирующие органы в точки продаж с профилактическим визитом. Специалисты дадут рекомендации по устранению нарушений и не будут выдавать предписания.

«Профилактика дает результаты. В 2024 году изъято на 40% меньше нелегального алкоголя, чем в 2023-м», — заключил Собянин.