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Христос воскресе: самые лучшие открытки с Пасхой-2025

В 2025 году православные христиане отмечают Воскресение Христово 20 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Праздник Светлой Пасхи, или Христово Воскресение, считается самым главным событием в православном церковном календаре. В 2025 году он отмечается 20 апреля. В этот день верующие посещают праздничную литургию, садятся за праздничную трапезу и поздравляют друг друга. «Известия» подготовили яркие открытки и поздравления к празднику, которыми можно поделиться с близкими.

Христос воскресе — воистину воскресе: открытки с Пасхой-2025

Пасха, или Воскресение Христово, является главным и самым древним праздником христианства, отмечаемым в память о воскресении Иисуса Христа на третий день после распятия.

Открытка на Пасху

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка на Пасху

Это событие, описанное в Новом Завете, стало символом победы жизни над смертью.

Открытка на Пасху

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка на Пасху

Праздник Светлой Пасхи относится к переходящим торжествам церкви, поэтому дата его празднования меняется из года в год.

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия» 

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка на Пасху

В 2025 году православное Воскресение Иисуса Христа отмечается 20 апреля.

Открытка на Пасху

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка на Пасху

Красивые картинки с надписью: Христос воскрес — воистину воскрес!

Празднование Пасхи начинается с ночной службы вечером Великой субботы и длится всю Пасхальную неделю.

Открытка Христос Воскрес

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка «Христос воскрес!»

Ближе к полуночи в субботу христиане собираются в храмах на всенощное бдение, которое включает в себя особую Пасхальную литургию.

Открытка Воистину воскрес

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка «Воистину воскрес!»

После завершения службы наступает долгожданная пасхальная трапеза. Это время, когда все члены семьи собираются вместе, чтобы разделить радость праздника.

Открытка Христос Воскрес

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка «Христос воскрес!»

На столе присутствуют пасхальные угощения — куличи, крашеные яйца, мясо и другие блюда, которые в течение Великого поста были запрещены.

Открытка Воистину Воскрес

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка «Воистину воскрес!»

Все поздравляют друг друга, говоря «Христос воскрес!» и отвечая «Воистину воскрес!».

Христос воскресе: яркие гифки и анимация

В открытках и поздравлениях, посвященных грядущей Пасхе, важно уделить внимание вопросу укрепления веры в жизни, согласно заповедям Иисуса Христа.

Открытка на Пасху

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка на Пасху

Важно помнить, что Пасха — время духовного обогащения и преображения. Не будет лишним пожелать крепкого здоровья, мира, душевного спокойствия и исполнения всех сокровенных желаний.

Открытка на Пасху

Фото: изображение сгенерировано ИИ «Известия»
Открытка на Пасху

«Известия» подготовили примеры того, как можно поздравить с наступающим праздником самых родных и близких людей.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть эти святые дни наполнят ваше сердце миром, верой и тихой радостью. Желаю вам Божией помощи во всех делах, крепости духа, здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, согласие и тепло».

«Скоро наступит Пасха — великое торжество победы жизни над смертью, света над тьмой. Примите мои искренние поздравления! Пусть Господь укрепит вашу веру, наполнит сердце надеждой и дарует радость духовного обновления. Света вам, добра и тишины в душе».

«Поздравляю с приближающейся Пасхой — праздником великой радости и вечной надежды. Пусть в эти дни ваша жизнь озарится светом Христовой любви, а душа наполнится теплым покоем. Желаю мира, терпения, благополучия и мудрости — чтобы с благодарностью пройти свой путь».

«С наступающим праздником Воскресения Христова! Пусть в вашем сердце появятся вера, смирение и сила. Желаю вам душевного равновесия, крепкого здоровья, любви близких и Божьей благодати на каждом шагу».

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