Захарова сравнила слова Каллас про активы РФ с подготовкой преступления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 апреля сравнила заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об обсуждении внутри Евросоюза (ЕС) вопроса использования замороженных российских активов с процессом подготовки преступления.

«Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, криминалисты, психологи и физиономисты «получили невероятный шанс буквально в прямом эфире» изучать мотивацию и ход преступной мысли.

Ранее в этот день Каллас заявила, что ЕС проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных активов. По ее словам, в настоящее время обсуждаются вопросы с 27 государствами-членами касательно использования замороженных российских активов.