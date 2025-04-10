Эксперты рассказали о росте ставок аренды офисов в Москве

Ключевые деловые кластеры Москвы показали активный рост ставок аренды офисов, сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group на XVI Ежегодной офисной конференции 10 апреля. С I квартала прошлого года средневзвешенная ставка аренды офисов класса А по пяти деловым районам — Белорусскому, Ленинградскому, Павелецкому, Центральному и ММДЦ «Москва-Сити» — выросла на 33% и составила 49 191 рубль за 1 кв. м.

Значительно подорожали помещения в Павелецком деловом районе, где ставки поднялись на 53% за год, в ММДЦ «Москва-Сити» этот показатель увеличился на 49%, в Центральном деловом районе — на 43%.

Директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина рассказала, что на рост ставок повлиял высокий спрос на качественные офисы с отделкой. Кроме того, оказывал влияние низкий объем ввода в эксплуатацию, особенно бизнес-центров. Также прослеживается тенденция к реализации офисов до момента получения разрешения на ввод, в силу чего новые помещения на рынке практически не появляются.

Аналитики компании прогнозируют, что в 2025 году увеличение ставок в ключевых деловых районах столицы продолжится, но медленнее, чем в 2024-м.

«Важно отметить, что рынок будет искать выход из сложившейся ситуации оригинальными способами. Мы ожидаем активности со стороны инвесторов, которые приобретут помещения для последующей реконструкции, в том числе здания, построенные до формирования профессионального рынка. Это поможет частично компенсировать дефицит качественного предложения и поддержать дальнейшее развитие деловой инфраструктуры столицы», — подчеркнула Зимина.

Ранее, 21 марта, аналитики сообщили «Известиям», что на рынке офисной недвижимости фиксируется стремительный рост доли сделок по покупке помещений от 50 до 300 кв. м. За 12 месяцев количество таких покупок увеличилось в два раза. В основном такие мини-офисы приобретают для дальнейшей сдачи в аренду. Кроме того, исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов рассказал, что на рынке уже около 10 лет существует неудовлетворенный спрос на офисную недвижимость.

До этого, 21 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 40,4% считают, что наиболее привлекательна для инвестиций в 2025 году коммерческая недвижимость. Еще 53,8% выбрали бы для вложения средств жилую недвижимость, 5,8% — промышленную. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков курорта «Лучи».