Американцы оценили новую Lada Niva Sport

Американские автомобильные журналисты оценили внедорожник Lada Niva, который в апреле вышел на российский рынок в новой версии Sport. Редакторы сайта Motor1.com назвали его «официально самой старой новой машиной», которая еще присутствует на рынке, и указали на неожиданный плюс модели — если бы этот внедорожник продавался в США, то на него не действовали бы новые ввозные тарифы, которые ввела администрация Дональда Трампа.

«Стартовая цена Niva Sport составила бы колоссальные $19,6 тыс., если ее можно было бы купить в США, что, конечно, невозможно. Но мы бы этого хотели», — написал редактор сайта Кристофер Смит.

В заметке о российской новинке он перечислил характеристики нового для Niva силового агрегата и отметил, что у мотора 1.6 значительная разница в мощности по сравнению с 1.7 (122 л.с. против 83 л.с.), однако отметил, что время разгона до «сотни» не впечатляет. При этом он похвалил обновления интерьера у Niva Sport по сравнению с Niva Legend, включающие спортивную отделку сидений с подогревом и руль.

«Lada никогда не продавались в Северной Америке, но эти машины доступны в регионах Европы. Естественно, они очень распространены в России, но, по иронии судьбы, на них не будут распространяться никакие тарифы Трампа, если кто-то в Штатах действительно захочет их приобрести. В связи с этим возникает вопрос: заплатили бы вы $19,60 тыс. за простую внедорожную Lada со спортивным обликом?» — написал Смит.

5 апреля в день 48-летия с начала производства первой серийной «Нивы» АвтоВАЗ начал продажи классического трехдверного внедорожника Lada Niva в новой модификации Sport. Цена новинки стартует от 1,7 млн рублей.