Голову крокодила обнаружили омские таможенники в багаже туриста из Таиланда

В аэропорту Омска сотрудники таможни обнаружили в багаже прилетевшего из Таиланда россиянина высушенную голову крокодила. Об этом 10 апреля сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Мужчина сообщил, что «сувенир» купил для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знал», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что останки животного были обнаружены при помощи рентгена. Позже экспертиза подтвердила, что голова является настоящей.

В отношении мужчины возбуждены административные дела о несоблюдении запретов и ограничений и недекларировании товаров. Правонарушителю грозят штраф и конфискация товара.

Ранее, в сентябре, ФТС сообщила об обнаружении колоний живых муравьев в посылках, которые направлялись из Таиланда в Москву. Согласно декларации, содержание коробок состоит из «детских игрушек и печенья». Однако при сканировании инспекторы нашли инкубаторы с различными видами муравьев.