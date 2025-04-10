WSJ сообщила об обмене заключенными между Россией и США

Россия и США провели обмен заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 10 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ЦРУ.

Представительница разведывательного управления отметила, что обмен показывает важность сохранения открытых линий связи с российским государством, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях.

Согласно данным издания, в Россию вернется имеющий двойное гражданство России и Германии Артур Петров, которому власти США ранее предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля. В свою очередь РФ освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене.

Уточняется, что от американской стороны в переговорах участвовал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Имя представителя России не сообщается.

В августе прошлого года прошел обмен заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары. Разведка Турции стала посредником в проведении самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах семи разных стран.

На родину вернулись восемь россиян, задержанных в ряде государств НАТО. В аэропорту их встретил лично президент России Владимир Путин. Всего РФ освободила 14 человек, российский лидер подписал указ о помиловании 13 из них, одного помиловали в Белоруссии.