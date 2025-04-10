Верховный суд РФ защитил права водителей на объезд места ДТП

Верховный суд (ВС) РФ защитил право водителей объезжать место ДТП. В постановлении по итогам разбора соответствующего дела говорится, что если перед поворотом по объективным причинам невозможно занять необходимую полосу, то маневр не является нарушением ПДД, сообщает 10 апреля Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

ВС РФ разобрал материалы дела, в котором водитель автомобиля объезжал место аварии, из-за чего не смог занять необходимую полосу для поворота направо. При маневре он столкнулся с электросамокатчиком, который двигался по проезжей части.

Суды изначально сочли, что водитель автомобиля нарушил ПДД, поскольку в ходе поворота не занял предписанное правилами положение. В итоге его лишили прав на 1,5 года. При этом самокатчик признал, что двигался по полосе для движения маршрутных транспортных средств, поскольку «на тротуаре было волнистое покрытие и его трясло».

Высшая инстанция пришла к выводу, что водитель занял единственное доступное ему в данных обстоятельствах крайнее правое положение на проезжей части, следовательно, он не нарушал ПДД. ВС РФ напомнил, что водители, нарушающие ПДД о правильной траектории, не имеют преимущественного права движения. Самокатчики приравниваются к пешеходам: при отсутствии специальной дороги они обязаны ехать по тротуару, обочине, либо двигаться в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств, обратил внимание Верховный суд.

9 января РАПСИ рассказало, что, как постановил Верховный суд РФ, попавший в ДТП водитель не имеет права употреблять алкогольные напитки, даже если у других владельцев автомобилей нет к нему никаких претензий и он является единственным участником происшествия.

6 декабря прошлого года сообщалось, что, как признал ВС России, водитель, который находится в нетрезвом состоянии, не вправе садиться за руль, даже если об этом его попросит сотрудник Госавтоинспекции. Высшая инстанция рассмотрела дело водителя, которого лишили прав за пьяное вождение. Он настаивал, что не собирался садиться за руль, но был вынужден это сделать по указанию автоинспектора.