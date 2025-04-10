В Московской области подростку предъявили обвинение в убийстве школьника

В Московской области несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве школьника. Об этом 10 марта сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (пп. «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину в инкриминируемом ему деянии он признал и раскаялся в содеянном», — сказано в сообщении.

Помимо этого, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и обыск по месту жительства обвиняемого. Как сообщают в пресс-службе, назначены медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее, 9 апреля, 14-летний подросток, находясь у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, напал на школьника и причинил ножевое ранение. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Затем сообщалось, что несовершеннолетний попытался инсценировать нападение на себя, ему вовремя оказали медицинскую помощь.