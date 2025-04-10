Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами России. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что БПЛА были перехвачены в небе над Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областями и Крымом.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили 23 беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Уточняется, что 19 БПЛА поразили в небе над Курской областью и четыре дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.