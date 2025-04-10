«Бабаевский» и «Салют» получили статус промкомплекса

В Москве статус промкомплекса получили кондитерский концерн «Бабаевский» и производитель авиационных двигателей «Салют». Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Присвоенный статус дает предприятиям право на получение налоговых льгот. Сэкономленные средства они могут направить на развитие производств.

Ранее в апреле Собянин рассказывал, что столичный завод, имеющий статус промкомплекса, первым в России разработал особые медицинские кабели. «В них — ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для холтеровского мониторинга сердца», — отметил мэр.

Статус промышленного комплекса сегодня имеют 52 предприятия. По данным портала mos.ru, с 2016 года объем инвестиций в развитие столичных промкомплексов составил более 50 млрд рублей.