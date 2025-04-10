Таиланд и Филиппины заинтересованы в поставках газа из РФ

Таиланд и Филиппины заинтересованы в поставках газа из РФ

2025-04-10T10:56:24+03:00

2025-04-10T11:40:18+03:00

2025-04-10T11:34:53+03:00

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