Таиланд и Филиппины заинтересованы в поставках газа из РФ
Таиланд и Филиппины заинтересованы в поставках сжиженного природного газа из России. Обе страны ищут новых поставщиков топлива из-за роста энергопотребления, также посол Таиланда заявил о желании увеличить импорт российского угля. Главными барьерами остаются логистика и риск вторичных санкций, сообщает телеканал «Известия».
Филиппины планируют обсудить в Москве закупки газа на «Энергетической неделе» в октябре этого года. Кроме того, Манила рассматривает возможность строительства АЭС при участии «Росатома». Обсуждается вариант строительства малых реакторов как часть перехода к независимой энергетике. Посол Филиппин сообщил о предварительных консультациях по развитию ядерной энергетики с госкорпорацией «Росатом». На фоне давления Запада Россия усиливает энергетическое сотрудничество в Юго-Восточной Азии.
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