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ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности советских партизан в Крыму

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Фото: TASS/IMAGO
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Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило большой комплекс архивных документов о деятельности советских партизанских отрядов и подпольных организаций на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: ФСБ РФ

«По оценкам историков, все рассекреченные архивные документы отражают результаты кропотливой и большой по объему работы сотрудников органов безопасности, внутренних дел и прокуратуры по расследованию преступлений нацистов и их пособников на Крымском полуострове», — подчеркнули в региональной ФСБ.

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Фото: ФСБ РФ

Так, специалисты представили показания агента советской военной разведки Ибрагима Аганина, внедренного в тайную полицию нацистов. В архивных материалах приводятся данные о заговоре в казачьей части в населенном пункте Сейтлер (ныне Нижнегорский) в январе 1944 года. Тогда 16 человек были казнены немцами за переход на сторону советских партизан. Кроме того, обнаружены протоколы допросов переводчиков нацистов из Херсонской области.

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Фото: ФСБ РФ

Помимо этого в республиканском управлении ФСБ рассказали о сожжении оккупантами-гитлеровцами деревень Шах-Мурза и Бакоташ, а также о расстреле живших там мужчин в лесу в 1943 году. Из рассекреченных материалов можно узнать и о судьбе девушек из окрестностей Феодосии, ушедших в партизаны: они вернулись домой за теплыми вещами и были арестованы, а затем расстреляны немецкими карателями.

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Ранее, 21 февраля, ФСБ рассекретила и опубликовала архивные документы, свидетельствующие о преступлениях армии нацистской Германии против мирных жителей Курской области в 1943 году. Представители ведомства уточнили, что всего было рассекречено и опубликовано шесть документов.

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