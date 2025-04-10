Задержанного сотрудниками ФСБ украинца осудили за призывы к экстремизму

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Смоленской области привлекло уроженца Украины к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Мужчина, придерживающийся националистических взглядов, призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению», — сообщили в ведомстве.

В ФСБ отметили участие задержанного в многочисленных сообществах, которые контролировались украинскими спецслужбами. Они направлены на вовлечение жителей России в диверсионную деятельность и помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Сообщается, что 43-летнего злоумышленника признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему запрещено на 2,5 года заниматься администрированием сайтов.

7 апреля в Орловской области задержали сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ. Он призывал российских военных перейти на сторону противника и сотрудничать с украинскими боевиками, предоставляя информацию о Вооруженных силах России.