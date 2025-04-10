УФСБ России по Смоленской области привлекло уроженца Украины к уголовной ответственности за призывы к экстремизму

УФСБ России по Смоленской области привлекло уроженца Украины к уголовной ответственности за призывы к экстремизму

2025-04-10T10:17:26+03:00

2025-04-10T10:17:51+03:00

2025-04-10T10:17:51+03:00

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