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Захарова отвергла инсинуации главы МИД Боснии о якобы «российской угрозе»

Захарова: мы отвергаем инсинуации главы МИД Боснии о якобы «российской угрозе»
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Россия отвергает инсинуации министра иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Эльмедина Конаковича, направленные на создание образа «российской угрозы», которой на самом деле не существует. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно отвергаем эти инсинуации, имеющие целью раздуть несуществующую «российскую угрозу»», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Официальный представитель министерства также предложила «авторам дезинформации» отказаться от провокаций и соотносить свои действия с реальными чаяниями народов БиГ, намеренных развивать дружеские отношения с РФ.

«Но, как говорится, слово — не воробей. Руководитель боснийской дипломатии инициативно расписался в пещерной русофобии, за что теперь стыдно даже его сотрудникам в МИД БиГ», — дополнила Захарова.

Как пояснили в МИД РФ, министр иностранных дел балканской республики Конакович в интервью главному редактору боснийско-герцеговинской газеты «Ослободженье» «позволил себе выпад в адрес России», попытавшись приписать ей участие в якобы «атаке» на государственного министра по делам Европы и климата в Министерстве иностранных дел ФРГ Анну Люрманн.

Знание энтитета: чем Россия может помочь Республике Сербской
Владимир Путин принял Милорада Додика в Кремле

Ранее, 26 февраля, суд БиГ заочно приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Отмечалось, что решение может быть обжаловано. 12 марта стало известно, что прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской, а также премьер-министра страны Радована Вишковича.

Захарова 27 февраля назвала приговор Додику неправосудным. По ее словам, принципиальная патриотическая линия Додика в отношении своего народа «противоречит навязываемым Западом евро-атлантическим установкам».

Глава энтитета в составе БиГ поддерживает развитие дружественных связей с Москвой, а 1 апреля 2025 года он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

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