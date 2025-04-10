Турция заявила о невмешательстве в переговоры России и США

Власти Турции заявили, что Анкара не будет вмешиваться в переговоры России и США, которые проходят в Стамбуле и рассчитывают на результативность встречи. Об этом 10 апреля «РИА Новости» сообщили в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты», — сообщил собеседник агентства.

В канцелярии Эрдогана добавили, что в программе президента на сегодняшний день нет планов встречи с делегациями из России и США.

Ранее в этот день представители России и США начали переговоры в российском генконсульстве в Стамбуле. Отмечается, что на закрытой встрече будет обсуждаться восстановление дипломатического взаимодействия.

3 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США достигли определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей в своих отношениях, однако говорить о значительных прорывах пока преждевременно. По его словам, работа над важными аспектами в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время сосредоточена на упрощении визового процесса, улучшении механизмов взаимных поездок.