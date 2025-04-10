«Рожденный в 2154 году» американец потребовал от властей пособие по безработице

Департамент государственной эффективности США (DOGE) в ходе проверки документов выявил американца, якобы родившегося в 2154 году и претендующего на пособие по безработице в размере $41 тыс. Информация об этом была опубликована на странице сети Х (бывш. Twitter).

«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал $41 тыс.», — уточнили в DOGE со ссылкой на обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года.

Помимо этого сообщается, что пособие запросили 24,5 тыс. человек в возрасте якобы больше 115 лет. Сумма их запроса превысила $59 млн.

Также за оформлением выплат на сумму $254 млн обращались, как указывается в документах, 28 тыс. детей в возрасте от года до пяти лет.

В DOGE добавили, что было зафиксировано почти 10 тыс. человек рожденных в 2040 году и позже, а общая сумма их прошений составила $69 млн.

25 марта в DOGE сообщили, что служба социального обеспечения США в рамках масштабной очистки данных признала умершими около 7 млн граждан страны старше 120 лет, которые ранее числились живыми. Уточнялось, что в Соединенных Штатах еще осталось около 5 млн американцев, которые по ошибке числятся живыми.