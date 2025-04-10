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Делегация РФ прибыла к месту переговоров с США в Стамбуле

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Фото: TASS/Zuma
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Российская делегация прибыла к месту переговоров с представителями США в Стамбуле. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Уточняется, что встреча состоится в российском генконсульстве и начнется в 10:00 мск. Машина американской делегации также приехала на переговоры.

Отмечается, что нормализация отношений между Россией и США — это длительный и многоступенчатый процесс. На первом этапе будет восстановлено дипломатическое взаимодействие, которое обсудят на закрытой встрече.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 апреля заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле. По его словам, информация появится позже.

3 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США достигли определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей в своих отношениях, однако говорить о значительных прорывах пока преждевременно. По его словам, работа над важными аспектами в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время сосредоточена на упрощении визового процесса, улучшении механизмов взаимных поездок.

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