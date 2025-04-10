Мужчина ворвался в школу в Челябинской области
Мужчина ворвался в школу в Челябинской области, его задержали. Об этом 10 апреля сообщило главное управление (ГУ) МВД России по региону.
«Молодого человека доставил в отдел полиции «Советский» УМВД России по г. Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полицейские работают с задержанным и выясняют обстоятельства произошедшего.
В декабре прошлого года в Волгограде в лицее № 3 Тракторозаводского района неизвестный мужчина с ножом пытался проникнуть в учебное заведение. На место сразу были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Пострадавших не было.