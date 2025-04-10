Семь человек пострадали в результате ДТП в Свердловской области
Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Нижняя Салда – Алапаевск в Алапаевском районе Свердловской области. Об этом 10 апреля сообщили в Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat, двигавшимся навстречу», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь всем пострадавшим. Сообщается, что четверо взрослых пострадавших находятся в реанимации.
По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
9 апреля в результате столкновения трех автомобилей в городе Чебоксары Чувашской Республики пострадали три человека, в том числе ребенок. Уточняется, что у виновника ДТП было обнаружено наличие спирта в парах выдыхаемого им воздуха.