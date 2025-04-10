Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации Hope Harbor Society, основанной в США. Об этом 10 апреля сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что это сообщество было создано с целью объединения сторонников оппозиционных групп для противодействия действующей власти в России. Участники Hope Harbor Society организуют и координируют антироссийские протесты как в США, так и в других государствах.

«При этом они демонстрируют флаги украинского военизированного объединения — легиона «Свобода России», признанного Верховным судом Российской Федерации террористической организацией, а также экстремистской организации УПА», — указано в публикации.

Кроме того, Генпрокуратура сообщила, что Hope Harbor Society финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) и распространяет ложные сведения о Российской армии.

Генпрокуратура РФ 20 марта признала нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Немецкое общество внешней политики, ФРГ). Она выступает за усиление санкционного давления на Россию и за предоставление военной и финансовой помощи киевскому режиму.