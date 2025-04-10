Пленный украинский боевик предрек «народную месть» сотрудникам ТЦК Украины

Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) ждет народное наказание. Об этом 10 апреля заявил пленный военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Заболотный. Кадры предоставило Минобороны РФ.

«Меня лично принимало почти пять человек, а я был один. А так с ними (сотрудниками ТЦК. — Ред.) постоянно люди устраивали драки. Простые прохожие. Их ждет народное наказание», — заявил он.

Заболотный рассказал, что его мобилизовали в Виннице. Он прятался от мобилизации дома или в деревне у бабушки, старался не выходить на улицу.

Он добавил, что попал в плен после отступления ВСУ из Курской области. Его подразделение попало под минометный обстрел, часть личного состава была уничтожена, часть сдалась в плен, остальные разбежались и были взяты в плен российскими военными.

7 апреля пленный боевик Руслан Мелещенко заявил, что сотрудники ТЦК мобилизуют людей старше 50 лет и мужчин, имеющих проблемы со здоровьем. По его словам, в рядах ВСУ много людей пожилого возраста, а большое количество боевиков киевского режима получают ранения или попадают в плен.