Пленный ВСУ рассказал о размере взятки за выезд призывников за границу
Для выезда за границу украинцы вынуждены платить взятку в размере $10 тыс. Об этом 10 апреля заявил пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Потапенко, передает «РИА Новости».
Он отметил, что такую сумму могут позволить себе только «мужчины, у кого деньги есть хорошие».
«Я думаю, где-то порядка $10 тыс.», — сказал Потапенко.
6 апреля пленный боевик 80-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Шеботько поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) берут взятки с военнослужащих. Он уточнил, что его жена передала знакомым в военкомате $2,5 тыс., однако договоренности не были выполнены.