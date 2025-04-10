Украинский пленный рассказал о принуждении 18-летних к подписанию контрактов с ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракты. Об этом 10 апреля сообщил украинский пленный Николай Чебанов, передает «РИА Новости».
Он рассказал, что по достижении совершеннолетия хотел пойти на срочную службу, но из-за военного положения ему отказали.
«Не брали на срочную службу — контракт и мобилизация», — рассказал Чебанов.
По словам пленного, его убедили подписать контракт с ВСУ, утверждая, что не придется участвовать в боевых действиях. Однако вскоре после этого юношу отправили на боевое задание.
Чебанов уточнил, что весь взвод состоял из 18-летних контрактников, которые отказались выходить на линию соприкосновения.
8 февраля украинский военнопленный Максим Золотаренко заявил, что идея о контрактах на службу в ВСУ для граждан от 18 лет — неразумная. По его словам, это дети, которые «толком ничего не пожили».