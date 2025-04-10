Ученые нашли в России способный разрушать фундаменты домов сорняк

На территории РФ обнаружили европейское гибридное растение рейнутрия богемская, которое способно разрушать фундаменты зданий мощной корневой системой. Об этом 10 апреля сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН) Юлия Виноградова.

«Это спонтанно появившийся гибрид. Изначально в естественном ареале существовали два вида: рейнутрия сахалинская и рейнутрия японская. Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии. Там те виды <...> образовали гибрид рейнутрия богемская, — сказала Виноградова «РИА Новости».

Она объяснила, что это растение сначала распространилось в Европе, а теперь появилось в южных регионах России. В частности, эти сорняки были обнаружены в Кисловодске.

Виноградова добавила, что этот вид способен разрушать фундаменты домов из-за мощной корневой системы, а выкопать его самостоятельно невозможно. По ее словам, ученые уже приступили к разработке методов борьбы с этим сорняком.

Прошлым летом в Краснодарском крае был объявлен карантин в связи с угрозой распространения сорняка повилики. Локализацией и уничтожением очага произрастания вьюнкового растения занимались специалисты Россельхознадзора.