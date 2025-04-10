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Осужденный экс-владелец банка «Югра» стал подозреваемым по новому делу

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Фото: ТАСС/Андрей Любимов
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Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, осужденного на девять лет за растрату более 23 млрд рублей, по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что судебное заседание состоялось 9 апреля. Фигурант обвиняется по ст. 159, ч. 4 («Мошенничество в особо крупном размере»).

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в карточке дела.

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Согласно данным следствия, в 2014–2017 годах Хотин и его сообщники похитили свыше 23 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты трем компаниям. Участников своей организованной преступной группы экс-владелец «Югры» назначил на руководящие должности в этом банке в 2014 году. Никто из фигурантов дела не признал вину.

Замоскворецкий суд в марте прошлого года приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате. Кроме того, бывший президент «Югры» Алексей Нефедов тогда получил 8,5 года колонии общего режима, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев — восемь лет, экс-директор столичного филиала Нина Чернова — шесть лет.

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