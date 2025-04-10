Осужденный экс-владелец банка «Югра» стал подозреваемым по новому делу
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, осужденного на девять лет за растрату более 23 млрд рублей, по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что судебное заседание состоялось 9 апреля. Фигурант обвиняется по ст. 159, ч. 4 («Мошенничество в особо крупном размере»).
«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в карточке дела.
Согласно данным следствия, в 2014–2017 годах Хотин и его сообщники похитили свыше 23 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты трем компаниям. Участников своей организованной преступной группы экс-владелец «Югры» назначил на руководящие должности в этом банке в 2014 году. Никто из фигурантов дела не признал вину.
Замоскворецкий суд в марте прошлого года приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате. Кроме того, бывший президент «Югры» Алексей Нефедов тогда получил 8,5 года колонии общего режима, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев — восемь лет, экс-директор столичного филиала Нина Чернова — шесть лет.