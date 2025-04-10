Суд в Лондоне признал экс-губернатора Овсянникова виновным в обходе санкций
Коллегия присяжных Королевского суда в Лондоне признала виновным бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в обходе британских санкций. Об этом 9 апреля сообщило Reuters.
Отмечается, что присяжные сочли доказанной вину Овсянникова по шести из семи предъявленных ему обвинений в обходе санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024-го.
Агентство Bloomberg сообщило 18 марта, что Овсянников предстал перед судом в Лондоне. Тогда сторона обвинения утверждала, что бывший чиновник получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета, на который его жена перевела £76 тыс. (около $98,6 тыс.) вскоре после его прибытия в Великобританию.
О задержании экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Лондоне стало известно 31 января прошлого тогда.
По информации газеты The Times, Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него изъяли около £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, которые, как предполагает следствие, также были получены в результате незаконных финансовых операций.