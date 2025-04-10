Карлсон заявил, что США были готовы рискнуть и начать ядерную войну с РФ

Американский журналист Такер Карлсон 9 апреля в ходе беседы с конспирологом Алексом Джонсом заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена была готова рискнуть и начать ядерную войну с Россией.

«Они подсчитали, что если мы (США. — Ред.) поставим определенное оружие, которое позволит украинцам наносить удары по целям на территории России, то вероятность ядерного обмена, который убьет всех на земле, составит 50%. И они всё равно это сделали», — заявил журналист.

Кроме того, он возмутился тому, что работавшие при Байдене сотрудники Пентагона до сих пор находятся на свободе после их решений по Украине.

Французская газета Le Figaro 30 марта сообщила, что в Европе высокопоставленные чиновники готовятся к возможной конфронтации с Россией. Издание привело слова одного высокопоставленного французского офицера, по мнению которого, европейским странам необходимо готовиться к худшему, но без ожиданий начала мировой войны, поскольку это несет в себе риски ядерной эскалации.