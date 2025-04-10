Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Около 7:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области», — указано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день сообщалось, что средства ПВО уничтожили 42 дрона ВСУ над территориями семи регионов России. Уточняется, что беспилотники ликвидировали над Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Московской, Орловской областями и над Республикой Крым.