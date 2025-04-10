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Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

«Около 7:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области», — указано в Telegram-канале ведомства.

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В этот же день сообщалось, что средства ПВО уничтожили 42 дрона ВСУ над территориями семи регионов России. Уточняется, что беспилотники ликвидировали над Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Московской, Орловской областями и над Республикой Крым.

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