Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 21 пункт управления дронами ВСУ
Военнослужащие подразделений Западной группировки российских войск в течение суток уничтожили 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщил начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигма.
«Уничтожены девять минометных расчетов, а также 21 пункт управления БПЛА, три станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — сказал он «Интерфаксу».
Кроме того, по словам представителя Восточной группировки российских войск Александра Гордеева, также за сутки военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили шесть украинских пунктов управления дронами.
В Минобороны России в это же день сообщили, что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт с пятью боевиками ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.