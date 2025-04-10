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В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Государственной думы предложили бороться с матом и выступили с инициативой повысить штрафы за брань в интернете и на публике и начать привлекать к ответственности тех, кто организовывает концерты с артистами, ругающимися нецензурной лексикой со сцены.

Любой неравнодушный человек сможет заявить о нарушении при наличии доказательств. При этом, если бранные слова на улице услышит полицейский, ему необходимо будет всего лишь составить протокол. Борьба с нецензурной лексикой в интернете в свою очередь будет сферой ответственности Роскомнадзора.

«Есть некие правила поведения в обществе. И вот когда мы находимся в обществе, это некие самоограничения, если хотите. Когда мы где-то в пустыне, в горах, в лесу живем, никого нет вокруг — хочешь, в трусах ходи», — отметил доцент РУДН Владимир Пинаев.

Данная инициатива направлена на то, чтобы ограничить людей от распространения нецензурной лексики. Например, организаторы музыкальных концертов, где выступают артисты, которые ругаются матом со сцены, в случае принятия законопроекта не смогут избежать ответственности и должны будут заплатить штраф в размере до 700 тыс. рублей. Самих же исполнителей за брань будут штрафовать на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.

Лидер группы «Пилот» Илья Черт отметил, что сейчас многие школьники и школьницы стали часто употреблять в своей речи мат. По его словам, подростки ругаются в общественных местах и это является проблемой.

«Вот телевидение. Допустим, мы делаем с коллегами вот этот самый репортаж. И за две минуты до эфира выясняется, что кто-то что-то сделал не так. Как, на каком языке объяснить человеку очень быстро, что что-то не так? «Милостивый государь, не соблаговолите ли вы переделать то, что вы сделали плохо, немедля?» — это всё хорошо, конечно, но сколько времени на это надо?» — сообщил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Потому новый законопроект не будет регулировать правила использования языка на территории работодателя, данное действие ляжет непосредственно на начальника. Например, в случае употребления мата в речи на стройке проступок это или нет будет решать само руководство.

«Если мы возьмем вопрос нецензурной брани на территории работодателя, то здесь мы, скорее всего, будем говорить о нарушении уже трудовой исполнительской дисциплины, именно нарушения трудовой дисциплины, а не совершение факта мелкого хулиганства», — рассказал юрист Евгений Кривцун.

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Президень РФ Владимир Путин 5 ноября 2024 года заявил о том, что мат — действительно грех, но нецензурная лексика всё равно является частью русского языка. По его словам, для борьбы с нецензурной лексикой нужно повышать общую культуру, показывать людям, что для защиты их убеждений есть другие средства.

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